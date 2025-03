Nach Iron Man 3-Auftritt: Jenna Ortega hat mit Marvel abgeschlossen

Jenna Ortega werden Fans des MCU wohl nicht mehr so schnell zu Gesicht bekommen. An einen kurzen Auftritt in "Iron Man 3" erinnert sich die Schauspielerin offenbar nicht gerne zurück.

"Wednesday"-Star Jenna Ortega (22) erinnert sich offenbar nicht gerne zurück an ihren kurzen Auftritt im Marvel Cinematic Universe. Die Schauspielerin hatte eine kleine Rolle in dem Film "Iron Man 3" aus dem Jahr 2013 und war offenbar in einem Interview mit "Entertainment Tonight" auf ein mögliches weiteres Engagement in dem Superhelden-Universum angesprochen worden.

Nicht mal ihr Name blieb Jenna Ortega im MCU

"Ich habe es einmal gemacht", sagte Jenna Ortega, die bereits ab dem Alter von acht Jahren schauspielerte, dazu. "Es war einer der ersten Jobs, die ich je gemacht habe. Sie haben alle meine Zeilen herausgenommen", fügte sie hinzu. Sie sei für eine kurze Sekunde in "Iron Man 3" als die Tochter des Vizepräsidenten zu sehen gewesen, so die 22-Jährige.

"Ant-Man"-Star Paul Rudd (55), mit dem Jenna Ortega in dem neuen Streifen "Death of a Unicorn" zu sehen ist, hofft offenbar darauf, dass seine Schauspielkollegin zurück ins MCU findet. Es könne sehr gut sein, dass sie zurückkomme, meinte der Hollywoodstar: "Dass sie etwas für dich kreieren werden, weil sie so glücklich sein sollten, Jenna Ortega in ihrem Franchise zu haben." Allerdings scheint die 22-Jährige nicht gerade begeistert von der Idee zu sein. "Sie haben sogar meinen Namen weggenommen", erinnert sie sich an ihre "Iron Man 3"-Erfahrung zurück. In dem Film spielte Robert Downey Jr. (59) die Hauptrolle.

Große Karriere mit 22 Jahren

Inzwischen ist es Jenna Ortega selbst, die die wichtigen Rollen in Filmen und Serien erhält. Sie glänzte unter anderem in "Scream" und "Beetlejuice Beetlejuice" oder in der Netflix-Erfolgsserie "Wednesday". Die zweite Staffel soll noch dieses Jahr zu sehen sein. Zuvor überzeugte die Schauspielerin, die auch als Fashion-Ikone gefeiert wird, bereits in den Serien "Jane the Virgin" und "Mittendrin und kein Entkommen".