Nur einen Tag nach dem öffentlichen Bruch seines Sohnes Brooklyn mit der Familie zeigt sich David Beckham am Dienstag in Davos. Fragen nach seinem Erstgeborenen ignoriert der ehemalige Fußballstar gekonnt.
Eigentlich war David Beckham (50) in die verschneiten Schweizer Alpen gereist, um einen Podcast aufzunehmen und über seine Erfolge als Miteigentümer von Inter Miami CF zu sprechen. Doch die Schlagzeilen gehörten am Dienstag einem anderen: Am Abend zuvor hatte sein Sohn Brooklyn Beckham (26) via Instagram das Ende jeglicher Versöhnungsversuche mit seinen Eltern verkündet.