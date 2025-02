Nach Insolvenz der Oppenweiler Firma: Rupp Solutions übernimmt Kunststoff-Firma Hanselmann – „Starker Investor gefunden“

1 Blick in die Fertigung bei Hanselmann & Cie. Technologies Foto: Hanselmann Cie.

Das insolvente Unternehmen Hanselmann & Cie. Technologies in Oppenweiler hat einen neuen Besitzer. Nicht alle der 140 Mitarbeitenden werden übernommen.











Der Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Sebastian Krapohl von der Kanzlei Görg hat einen Käufer für die insolvente Hanselmann & Cie. Technologies gefunden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 hat die Rupp Solutions GmbH in Eppingen das Unternehmen übernommen, der Vertrag wurde am Mittwoch unterzeichnet. Der Standort in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) bleibt erhalten, 100 Arbeitsplätze seien gesichert, teilt der neue Eigentümer mit.