Nach ihrer Modenschau: David Beckham feiert Ehefrau Victoria

Am Freitag stellte Victoria Beckham ihre neue Modekollektion auf der Pariser Fashion Week vor - und machte Ehemann David Beckham mächtig stolz. Nach der Show widmete er ihr eine emotionale Liebeserklärung.
David Beckham (50) hat seine Ehefrau Victoria Beckham (51) nach ihrer Show auf der Pariser Fashion Week mit Lob und liebevollen Worten überschüttet. "Zu sagen, dass wir stolz auf dich sind, wäre eine Untertreibung", schrieb der ehemalige Fußballer auf Instagram. Es sei unglaublich, wie sie die Modenschau "auf so elegante, professionelle, technisch perfekte und kämpferische Weise" auf die Beine gestellt habe.