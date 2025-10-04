Nach ihrer Modenschau: David Beckham feiert Ehefrau Victoria

Am Freitag stellte Victoria Beckham ihre neue Modekollektion auf der Pariser Fashion Week vor - und machte Ehemann David Beckham mächtig stolz. Nach der Show widmete er ihr eine emotionale Liebeserklärung.

David Beckham (50) hat seine Ehefrau Victoria Beckham (51) nach ihrer Show auf der Pariser Fashion Week mit Lob und liebevollen Worten überschüttet. "Zu sagen, dass wir stolz auf dich sind, wäre eine Untertreibung", schrieb der ehemalige Fußballer auf Instagram. Es sei unglaublich, wie sie die Modenschau "auf so elegante, professionelle, technisch perfekte und kämpferische Weise" auf die Beine gestellt habe.

"Es ist etwas Besonderes, weil das Team dich liebt und verehrt, weil du es richtig behandelst, und das nennt man Führungsstärke", ergänzte Beckham und gratulierte seiner Frau erneut. Die Designerin hatte am Freitag ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 präsentiert.

Ein Familienmitglied fehlte in der Front Row

Bei der Fashion Show war nicht nur David Beckham an ihrer Seite. Zusammen mit Tochter Harper, Sohn Romeo, Sohn Cruz und dessen Freundin Jackie Apostel nahm er in der ersten Reihe Platz - und gab seiner Victoria zum Abschluss einen leidenschaftlichen Kuss, wie die "Daily Mail" berichtete. Für die Unterstützung ihrer Familie bedankte sich Victoria Beckham in einem Instagram-Post. "Ich liebe euch alle so sehr... Ohne euch hätte ich das nicht geschafft!", schrieb sie zu einem Foto, auf dem auch Anna Wintour zu sehen ist.

Ein Familienmitglied blieb dem Modeevent allerdings fern: Brooklyn Beckham (26) fehlte ein weiteres Mal. Der älteste Sohn des Ehepaars verpasste unter anderem den 50. Geburtstag seines Vaters. Spekulationen über Spannungen im Beckham-Clan heizte er im August an, als er und Nicola Peltz (30) ihr Ehegelübde ohne David und Victoria Beckham erneuerten. Im Juli entfolgte er zudem seinen Brüdern auf Instagram - die wiederum Brooklyn Beckhams Account und dem Profil von Nicola Peltz nicht mehr folgen.