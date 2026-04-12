Nach ihrer Coachella-Show: Sabrina Carpenter entschuldigt sich für Jodel-Missverständnis

Sabrina Carpenter stand am Freitag als Headlinerin beim Coachella auf der Bühne. Dabei kam es zu einem unangenehmen Zwischenfall, der im Netz für Ärger sorgte. Jetzt hat sich die Sängerin entschuldigt.
Sabrina Carpenter (26), die am Freitagabend als erste Headlinerin das diesjährige Coachella-Festival eröffnete, sah sich nach ihrem Auftritt mit scharfer Kritik konfrontiert. Während ihres Sets im kalifornischen Indio kam es zu einer unangenehmen Interaktion mit einem Fan, die im Anschluss weite Kreise in den sozialen Netzwerken zog. Jetzt hat die Sängerin auf die Vorwürfe reagiert und um Entschuldigung gebeten.