Seltene Familienmomente: Verona Pooth erschien zur "Mrs. Doubtfire"-Premiere in Düsseldorf mit Ehemann Franjo und Sohn Diego - nur Nesthäkchen Rocco fehlte. Auch wenn die Moderatorin mit ihrem jüngsten Sohn inzwischen in Dubai lebt, "sehen wir uns alle vier regelmäßig", betont die 57-Jährige.
Seit ihrem Umzug nach Dubai sind solche Familienauftritte rar geworden: Bei der Deutschlandpremiere von "Mrs. Doubtfire" im Capitol Theater Düsseldorf hatte Verona Pooth (57) fast ihre ganze Familie in Schlepptau. Neben ihrem Ehemann Franjo (56) posierte auch der gemeinsame Sohn Diego (22) auf dem roten Teppich - nur Nesthäkchen Rocco (14) fehlte. "Es war eine große Freude, dass wir als Familie angefragt wurden", schwärmte die Moderatorin am Rande der Premiere. "Wir sind bereits im Januar als Familie nach London geflogen, um 'Mrs. Doubtfire' live auf der Bühne zu erleben - ein wirklich einzigartiges Musical."