Seltene Familienmomente: Verona Pooth erschien zur "Mrs. Doubtfire"-Premiere in Düsseldorf mit Ehemann Franjo und Sohn Diego - nur Nesthäkchen Rocco fehlte. Auch wenn die Moderatorin mit ihrem jüngsten Sohn inzwischen in Dubai lebt, "sehen wir uns alle vier regelmäßig", betont die 57-Jährige.

Seit ihrem Umzug nach Dubai sind solche Familienauftritte rar geworden: Bei der Deutschlandpremiere von "Mrs. Doubtfire" im Capitol Theater Düsseldorf hatte Verona Pooth (57) fast ihre ganze Familie in Schlepptau. Neben ihrem Ehemann Franjo (56) posierte auch der gemeinsame Sohn Diego (22) auf dem roten Teppich - nur Nesthäkchen Rocco (14) fehlte. "Es war eine große Freude, dass wir als Familie angefragt wurden", schwärmte die Moderatorin am Rande der Premiere. "Wir sind bereits im Januar als Familie nach London geflogen, um 'Mrs. Doubtfire' live auf der Bühne zu erleben - ein wirklich einzigartiges Musical."

Natürlich habe auch sie den Kultfilm mit dem 2014 verstorbenen Robin Williams aus dem Jahr 1993 noch in bester Erinnerung. "Ein riesiger Erfolg. Diese Mischung aus Emotion und Schauspielkunst, einen Mann so glaubwürdig in einer Frauenrolle zu zeigen, war zu der Zeit mutig und außergewöhnlich. Das Musical steht dem Film in nichts nach." Man bekomme viel zu lachen - und hat doch manchmal Tränen in den Augen. "Was ich aus der Aufführung mitgenommen habe, ist, dass der Zusammenhalt einer Familie am Ende des Tages das Wichtigste ist - und dass Kreativität und Liebe keine Grenzen kennen."

Diego studiert in Berlin, Rocco geht in Dubai zur Schule

Der Zusammenhalt wird auch in der Familie Pooth großgeschrieben, auch wenn sie mittlerweile weit verstreut ist. "San Diego ist 22 und studiert an der Code University in Berlin - er mag die Stadt", erklärt die Moderatorin. "Franjo und ich sind gemeinsam nach Dubai gezogen, wobei er beruflich pendeln muss. Rocco besucht die Schweizer Internationale Schule und fühlt sich dort großartig. Trotzdem sehen wir uns regelmäßig alle vier - das nächste Mal stehen wir noch im Dezember vor der Kamera und zu Weihnachten kommen wir alle zusammen nach Dubai."

Tatsächlich sei die Moderatorin viel öfter in Deutschland, als viele vielleicht denken. Ab dem 4. November ist sie für fünf Wochen in Deutschland. "Ich sitze im Rate-Team von 'The Masked Singer', worauf ich mich sehr freue." Zudem verbringe Rocco alle Ferien in Düsseldorf. "Er hat jetzt dreieinhalb Wochen Winterferien."

Musical-Premiere mit prominenten Gästen

Neben den Pooths besuchten auch viele weitere prominente Gäste die Musical-Premiere, darunter "Let's Dance"-Star Massimo Sinató mit Ehefrau Rebecca Mir, ESC-Moderator Thorsten Schorn, TV-Koch Sebastian Lege, Travestiekünstler-Legende Georg Preusse ("Mary") sowie Jungschauspieler Markus Weckauf.

"Mrs. Doubtfire" basiert auf dem gleichnamigen Kinohit von 1993, den allein in Deutschland mehr als 5,5 Millionen Menschen sahen. Das Musical setzt auf große Tanznummern, einen Mix aus Disco, Pop, Soul, Rock und Rap und erzählt die Geschichte eines arbeitslosen Schauspielers, der für seine Kinder jede Grenze überschreitet - und zur Haushälterin wird.