Nach ihrem Sieg bei Schlag den Star: Das macht Amira Aly mit dem Preisgeld

1 Amira Aly ist um 100.000 Euro reicher. Foto: ProSieben/Steffen Z Wolff

Amira Aly will ihr "Schlag den Star"-Preisgeld in ihr Haus stecken. Sie wolle damit unter anderem die Kinderzimmer finanzieren und "die vielen anderen Rechnungen, die anfallen, wenn du alleinerziehende Mutter bist", erklärt sie der "Bild". Oliver Pochers Reaktion lässt nicht lange auf sich warten.











Amira Aly (31) hat am Samstagabend bei "Schlag den Star" Vanessa Mai (32) besiegt und 100.000 Euro Preisgeld eingestrichen. Anders als viele prominente Sieger der ProSieben-Show wird sie den Gewinn nicht spenden, sondern für sich selbst behalten. Das Geld will sie in das Haus stecken, dass sie für sich und ihre zwei Söhne in Köln baut. Das verriet die Ex-Frau von Komiker Oliver Pocher (46) der "Bild"-Zeitung.