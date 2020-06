1 Claudelle Deckert hat ihren neuen Freund vorgestellt. Foto: imago images/Future Image/F. Kern

Claudelle Deckert gab Ende Mai das Ende ihrer Ehe bekannt. Jetzt hat sie für das "Bunte"-Magazin ein Doppel-Interview mit ihrem neuen Freund, Peter Olsson, gegeben. Das Paar schwärmt darin über seine Liebe, die es als "Wink des Universums" bezeichnet.

Nach sieben Ehejahren hat sich "Unter Uns"-Star Claudelle Deckert (46) von ihrem Ehemann getrennt. Das gab die Schauspielerin Ende Mai bekannt. Im Doppel-Interview mit "Bunte" stellte sie nun den neuen Mann an ihrer Seite vor: Peter Olsson (58). Der schwedische Manager und die Darstellerin der Eva Wagner haben sich auf ungewöhnliche Weise kennen- und lieben gelernt.

Das erste Mal begegnet seien sie sich bereits 2013 auf einer Veranstaltung, so Olsson. Sie hielten als Freunde losen Kontakt, bis sie Ende April die Idee hatten, beruflich etwas gemeinsam aufzubauen. Doch dann sei eine Coronavirus-Infektion dazwischengekommen, die Olsson ans Krankenhausbett fesselte. "Wir haben tagelang geschrieben und dabei gemerkt: Wir passen zusammen", erzählt Deckert. "Wir haben am richtigen Ende angefangen: nicht treffen und schmusen, sondern über das Leben und unsere Vorstellungen reden", erklärt Olsson. Seit einigen Wochen seien sie nun ein Paar. Damit dass die beiden ihre Liebe bereits offiziell gemacht haben, wollen sie zeigen, dass es "große Lieben auch unter widrigen Bedingungen wie Corona" gebe.

"Ich kann bei Peter einfach Frau sein"

Es sei alles sehr schnell gegangen, fügt Deckert an. "Ich hing noch in einer alten Beziehung und wollte Peter nicht treffen, ehe diese beendet war. Ich wollte frei sein für ihn." Seit ihrem ersten Treffen in Deckerts Heimatstadt Düsseldorf seien sie unzertrennlich. "Ich kann bei Peter einfach Frau sein und mich fallen lassen. Es ist wie ein Wink des Universums, dass dieser Mann derjenige ist, den ich mir gewünscht habe. Er ist mein Seelenverwandter", schwärmt die Schauspielerin. "Claudelle ist das, was ich mir immer gewünscht habe: eine moderne Frau, die ihr eigenes Ding macht, die erfolgreich ist, aber auch voller Liebe und Wärme", zeigt sich auch Olsson überzeugt.

Deckerts 22-jährige Tochter habe die neue Liebe ihre Mutter gut aufgefasst, Olssons Kinder hätten anfangs zurückhaltend reagiert, hätten Claudelle aber mittlerweile lieben gelernt, verrät der 58-Jährige. Die Turteltauben könnten sich sogar vorstellen, wieder zu heiraten. Peter Olsson: "Ich sage immer, wenn du Glück hast, erlebst du zwei, drei große Lieben in deinem Leben. Das ist meine letzte."