Nach ihrem 18. Geburtstag: Tiara und Handy: Prinzessin Isabella bedankt sich mit lustigem Foto

Die ersten offiziellen Gala-Aufnahmen der dänischen Prinzessin Isabella zeigen die nun 18-Jährige glamourös und ernst blickend in Abendrobe, mit Schärpe und Tiara. Einen Tag danach ist sie dann wesentlich lockerer zu sehen: In gleicher Aufmachung, aber lachend und ganz unroyal mit Handy in der Hand.

Einen Tag nach dem 18. Geburtstag von Prinzessin Isabella hat das dänische Königshaus ein ungewöhnliches Foto der zweitältesten Tochter von König Frederik X. (56) und Königin Mary (53) veröffentlicht. Darauf ist die junge Frau in royaler Kleidung samt Tiara und Schärpe zu sehen - aber auch mit einem Handy in den Händen.

"Das bedeutet mir sehr viel"

Entstanden ist der humorvolle Schnappschuss offenbar am Rande des Shootings für Isabellas erste offizielle Gala-Porträts, die zu ihrem Ehrentag am 21. April für die Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden. "Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, meinen 18. Geburtstag zu feiern. Es war wirklich schön, dass so viele Menschen ihre Zeit, Gedanken und Mühe damit verbracht haben, meinen Tag so besonders zu machen. Das bedeutet mir sehr viel", ließ die Prinzessin zu dem lustigen Foto wissen, das die Verbindung zwischen Historie und Moderne schafft.

Tiara stammt aus dem 19. Jahrhundert

Denn besonders die Tiara hat eine besondere Geschichte. Isabella bekam sie anlässlich ihrer Volljährigkeit von ihrer Großmutter, Königin Margrethe (85), geschenkt. Bei dem Schmuckstück handelt es sich um ein sogenanntes "Bandeau" (französisch für Stirnband), wie es auf der Internetseite des Königshauses heißt. Die relativ schmale Tiara sei dazu gedacht, nahezu waagerecht wie ein Schmuckband im Haar getragen zu werden. Sie besteht aus Gold und ist mit elf Rosetten aus gänseblümchenartigen Blüten aus Türkisen und Diamanten verziert.

Die Tiara wurde im späten 19. Jahrhundert hergestellt und gehörte einst Kronprinzessin Margareta von Schweden. Nach ihrem frühen Tod im Jahr 1920 erhielt ihre Tochter, Prinzessin Ingrid, das Diadem als Konfirmationsgeschenk. Bei ihrer Hochzeit mit dem späteren Frederik IX. brachte sie es mit nach Dänemark. Wie das Königshaus noch verriet, könne die Tiara auch zerlegt und als Armband getragen werden.

Dänisches Königspaar hat vier Kinder

Der 18. Geburtstag von Prinzessin Isabella wurde in den vergangenen Wochen mit verschiedenen Veranstaltungen groß gefeiert. Sie ist die zweitälteste Tochter des Königspaares und steht nach ihrem älteren Bruder Kronprinz Christian (19) an zweiter Stelle der dänischen Thronfolge, vor ihren jüngeren Geschwistern, den Zwillingen Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (14).