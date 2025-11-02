Nach Hurrikan „Melissa“: Auf Jamaika festsitzende Deutsche mit Sonderflieger ausgeflogen

Tausende Touristen sitzen nach dem verheerenden Hurrikan „Melissa“ in Jamaika noch am Flughafen fest. Tui schickt für deutsche Pauschalreisegäste eine Sondermaschine.
Nachdem zahlreiche Urlauber wegen Hurrikan „Melissa“ in Jamaika festsaßen, sind knapp 80 deutsche Urlauber mit einer Sondermaschine der TUI fly ausgeflogen worden. Das sei fast die vollständige Zahl an deutschen Pauschalreisegästen der TUI auf Jamaika, teilte ein Sprecher des Reisekonzerns auf Anfrage mit. Die Boeing 787 der TUI fly Niederlande sei von Kingston aus gestartet und am Sonntagvormittag in den Niederlanden gelandet. Die Weiterreise nach Frankfurt sollte kurz darauf beginnen.