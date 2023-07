Nach Hundebiss in Schwieberdingen

1 Die 90-Jährige war mit einem Rollator unterwegs. (Symbolbild) Foto: Imago/Schöning

Eine Seniorin war auf dem Rückweg zum Pflegeheim, als ihr eine Frau mit zwei Hunden begegnet ist. Einer der Vierbeiner biss zu – was die Halterin aber nicht weiter kümmerte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Eine 90-Jährige ist am Dienstag in Schwieberdingen von einem Hund gebissen worden – und mit blutendem Bein zurückgelassen worden. Nun sucht die Polizei nach der Halterin oder möglichen Zeugen des Vorfalls: Ereignet haben soll er sich gegen 14.25 Uhr in der Stettiner Straße, als die Seniorin mit ihrem Rollator gerade auf dem Rückweg vom Lidl-Markt zu ihrem Pflegeheim war. Kurz vor ihrem Ziel begegnete sie einer Frau, die zwei etwa 20 Zentimeter hohe Hunde mit weißem, längerem Fell ausführte. Einer der beiden Vierbeiner biss der 90-Jährigen im Vorbeigehen ins Bein.