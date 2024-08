Nach hüllenlosen Bildern am Strand: Oben ohne im Urlaub? Für Heidi Klum keine große Sache

Heidi Klum hat in einem Interview erklärt, warum sie gerne oben ohne ihren Urlaub genießt und wie sie ihren Hochzeitstag mit Tom Kaulitz verbracht hat. Ihr Ehemann hat zudem in seinem Podcast offenbart, dass sie in ihrem Liebesurlaub ein unmoralisches Angebot bekommen haben.

Heidi Klum (51) verbrachte die vergangenen Wochen gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34) auf der karibischen Trauminsel St. Barth. Mit regelmäßigen Schnappschüssen ließ sie ihre Fans an dem Romantik-Urlaub teilhaben. Dazu gehörten auch zahlreiche Bilder und Clips im knappen Bikini oder gleich ganz oben ohne. Angesprochen auf die freizügigen Bilder, erklärte sie "Fox News Digital" vor einer Liveshow der US-Castingshow "America's Got Talent": "Obwohl ich Amerikanerin bin, bin ich auch sehr europäisch. Ich bin mit viel Nacktheit aufgewachsen, am Strand, für mich ist das keine große Sache."

Weiter betont sie: "Es ist nicht so, dass ich etwas tue, was unpassend ist. Ich gehe immer an einen Strand, wenn nicht viele Leute dort sind. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Gefühle von irgendjemanden verletze." Außerdem sei sie auf einer französischen Insel gewesen, "wenn man sich dort umschaut, sind die meisten Frauen oben ohne, es ist also eine ganz normale Sache".

"Ich fühle mich nackt sehr wohl"

In einem neuen Interview mit "Style Watch", dem Modemagazin der US-amerikanischen Zeitschrift "People", hatte Klum im September 2023 bereits betont, dass sie mit ihrem Körper sehr zufrieden ist. "Ich fühle mich heute nackt sehr wohl." Am liebsten oben ohne im Garten. "Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage. Ich möchte nicht, dass irgendwo Riemen von Bräunungsstreifen zu sehen sind. Das ist sehr strategisch."

Der britischen "Daily Mail" erklärt Klum bei dem "America's Got Talent"-Termin aber auch, dass ihre hüllenlose Urlaube auch schon auf Unverständnis getroffen sind: "Ich war definitiv in Amerika und in Resorts, wo ich mein Oberteil ausgezogen habe - das ist viele, viele Jahre her - und die Leute sind buchstäblich zu mir gekommen und haben gesagt: 'Ma'am, einige der Leute hier beschweren sich, würden Sie bitte Ihr Oberteil wieder anziehen?' Und ich sagte: 'Es ist niemand hier. Wer beschwert sich denn?' Ich schätze, es muss jemand aus dem Fenster geschaut haben." Aber natürlich ziehe sie ihr Oberteil wieder an, wenn man sie darum bitte.

Auch seinen fünften Hochzeitstag Anfang August verbrachte das Paar im paradiesischen Ambiente, wie Klum "Fox News Digital" verrät. "Wir hatten ein großartiges Abendessen, wir hatten einen großartigen Tag", erzählt Klum. "Im Urlaub zu sein, ist einfach so schön. Wenn das Wasser fantastisch ist, die Sonne scheint und man mit seinem Liebsten zusammen ist."

Liebesangebot am Strand

Ihr Ehemann erzählte in seinem Podcast mit Bruder Bill noch eine lustige Anekdote aus dem Urlaub. "Wir waren an einem windigen Tag an einem riesigen Strand. Da waren vielleicht 20 Leute, weit verteilt auf vielen Metern", erzählt der Musiker. "Heidi und ich beobachteten dann irgendwann einen Typen, der so komische Übungen machte am Strand. Es war ein Mix aus Taekwondo oder Jiu-Jitsu. So ein Tanz-Kampfsport. Er wollte sich auch zeigen und etwas vorführen, wie so ein Liebestanz."

Die Blicke der drei hätten sich immer wieder gekreuzt und der Mann habe sich dann genähert. Im Gespräch habe er die beiden gefragt, ob sie ein Swinger-Pärchen seien und habe sie auf einen Dreier einladen wollen. Der Strandabschnitt sei in der Szene für dortige Treffen bekannt. Tom Kaulitz habe dann abgelehnt und ihm erklärt, dass die Blicke nur seinem Kampfsport galten und kein eindeutiges Signal sein sollten.