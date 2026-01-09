Nach Hubschrauberabsturz: Anna-Maria Zimmermann ist heute das glücklichste Mädchen der Welt

Im Jahr 2010 wäre Anna-Maria Zimmermann (37) beinahe bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Sie wurde schwer am linken Arm, der glücklicherweise nicht amputiert werden musste, verletzt. Wie ein Erlebnis mit einem Unfallchirurgen sie noch bis vor Kurzem beeinflusst hat, erzählt die Sängerin jetzt im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Das traute sich Anna-Maria Zimmermann viele Jahre lang nicht "Mein Unfallchirurg hatte damals meinen Arm mit großer Mühe wieder zusammenflicken können", erinnert sich Zimmermann. Stundenlang habe der Chirurg gearbeitet und sie später gefragt, ob sie Skifahrerin ist. Sie bejahte die Frage und wurde von dem Arzt eindringlich gewarnt, wieder Skier anzuschnallen. "Fällst du noch mal auf den Arm, schneide ich ihn dir oben ab", habe der Chirurg gesagt.

Daraufhin habe Zimmermann sich "nie wieder getraut, auf eine Skipiste zu gehen". Da sie den Skisport allerdings "über alles" liebe, habe sie dies äußerst traurig gestimmt. Auch als ihre beiden jungen Söhne Anfang letzten Jahres erstmals das Skifahren ausprobiert haben, hielt sie sich zurück, da sie an die Worte des Arztes denken musste.

Derzeit befinde sie sich laut des Artikels mit den Kindern im Urlaub, aber jetzt ist alles anders. Zimmermann habe sich Skier ausgeliehen und sich trotz ihres gelähmten Armes gesagt: "Ich muss das jetzt tun [...]." Als sie den Berg hinabfuhr, sei es "ein erhebender Moment [gewesen], es fühlte sich alles so wunderbar an wie früher. [...] Ich bin jetzt das glücklichste Mädchen der Welt, weil ich mich nach 15 Jahren endlich wieder getraut habe, auf Skiern zu stehen."

Anna-Maria Zimmermann war nach dem Absturz "ein wirklich böser Mensch"

Im "Kölner Treff" hatte Zimmermann schon vor Kurzem über den Absturz und die Zeit danach gesprochen. "Ich war ein wirklich böser Mensch nach meinem Unfall, weil ich war mit mir unzufrieden. [...] Ich war schon auch richtig scheiße, weil ich mit mir selbst wirklich so unglücklich und so unzufrieden war." Nach so einem Schicksalsschlag benötige man Zeit. "Wenn man mich nackt sieht, sehe ich aus wie Zorro. [...] Ich habe wirklich überall Narben", erzählte sie. Heute sei die Sängerin mit sich im Reinen.