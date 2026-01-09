Nach Hubschrauberabsturz: Anna-Maria Zimmermann ist heute das glücklichste Mädchen der Welt

Vor rund 15 Jahren hat Anna-Maria Zimmermann einen schweren Hubschrauberabsturz überlebt. Warum sie sich heute als "das glücklichste Mädchen der Welt" bezeichnet...
Im Jahr 2010 wäre Anna-Maria Zimmermann (37) beinahe bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Sie wurde schwer am linken Arm, der glücklicherweise nicht amputiert werden musste, verletzt. Wie ein Erlebnis mit einem Unfallchirurgen sie noch bis vor Kurzem beeinflusst hat, erzählt die Sängerin jetzt im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.