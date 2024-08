Nach Hoteleinsturz in Rheinland-Pfalz: Bergung von verschüttetem Toten verzögert sich

Nach Hoteleinsturz in Rheinland-Pfalz

1 Rheinland-Pfalz, Kröv: Einsatzkräfte kurz bevor die letzte lebende Person gerettet wird. Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels verzögert sich die Bergung der Toten. Foto: dpa/Laszlo Pinter

Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz wird sich die Bergung eines noch unter den Trümmern liegenden Toten bis mindestens Freitag verzögern. Zunächst müssen nach Polizeiangaben Teile der Ruine abgetragen werden.











Nach dem Teil-Einsturz eines Hotels im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz wird sich die Bergung eines noch unter den Trümmern liegenden Toten bis mindestens Freitag verzögern. Zunächst müssten Teile der Ruine abgetragen werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Trier am Donnerstag. Der Beginn der von einem Gutachter begleiteten Abrissarbeiten sei nach derzeitigem Stand für Freitag geplant.