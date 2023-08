Es war ein Horrorunfall: Anfang Mai starb ein 52-jähriger Straßenarbeiter bei der Anschlussstelle Böblingen-Hulb, nachdem ein Sattelzugfahrer beinahe ungebremst in die Absperrung gefahren war. Jetzt teilt die Polizei mit, dass sich der 28-jährige Fahrer seit Montag in Untersuchungshaft befindet.

Zuvor war der Mann, der keinen Wohnsitz in Deutschland hat und sich zu diesem Zeitpunkt in einer Klinik befand, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt worden. Der Richter erließ laut Polizei den Haftbefehl wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung und in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt, der 28-Jährige ist nun in einer Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Am Tag des Unfalls waren Kräfte der Herrenberger Straßenmeisterei und der 52-jährige Mitarbeiter einer beauftragten Firma gerade dabei, den Asphalt auf Schäden zu überprüfen, als der Unfall geschah. Der 52-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, ein 26-jähriger und 34-jähriger Mitarbeiter sowie der Sattelzugfahrer selbst erlitten schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 28-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.