Nach Hochzeitsgerüchten: Keanu Reeves und Alexandra Grant turteln bei Motorrad-Event in Italien

Sie lassen lieber Gesten statt Worte sprechen: Erneut haben sich Keanu Reeves und Alexandra Grant ganz verliebt in der Öffentlichkeit gezeigt. Seite an Seite verfolgten sie den "Großen Preis von Italien für Motorräder", nachdem sie zuletzt Hochzeitsgerüchte befeuert hatten.

Keanu Reeves (60) und seine Partnerin Alexandra Grant (52) haben am Wochenende ein Date beim Motorrad-Grand-Prix von Italien genossen. Das Paar wirkte dabei gut gelaunt - hielt sich allerdings in Sachen Hochzeitsgerüchten weiter bedeckt.

Mit verdächtigem Ring gesehen

Seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, ob der Schauspieler und die Künstlerin womöglich längst ein Ehepaar seien. Der Besuch bei der "Ballerina"-Premiere in Los Angeles hatte die Gerüchte Anfang Juni noch befeuert, da Grant an ihrem Ringfinger erneut einen unübersehbaren Diamantklunker trug, mit dem sie bereits im April gesichtet worden war.

Lesen Sie auch

Für das Motorrad-Rennen in Mugello wählte das Paar einen wesentlich lässigeren Look als noch bei der Premierenfeier. Der "Matrix"-Star trug ein graues Jackett, ein weißes Shirt und eine Kappe. Seine Liebste hatte einen pastellvioletten Blazer und eine Sonnenbrille gewählt.

Aufmerksamen Beobachtern entging nicht, dass sich die beiden am 22. Juni wieder sehr verliebt zeigten. Sie plauderten angeregt miteinander, warfen sich immer wieder ein verliebtes Lächeln zu und hielten sich an den Händen, wie etwa "Daily Mail" festhielt.

2019 feierten sie Rote-Teppich-Premiere als Paar

Reeves und Grant sind seit 2019 offiziell zusammen. Sie kennen sich aber schon wesentlich länger. So sollen sie sich 2009 bei einer Dinnerparty begegnet sein. Danach arbeiteten sie an zwei Kunstbüchern zusammen. Seitdem haben sie sich hin und wieder gemeinsam auf dem roten Teppich gezeigt, viele Details aus ihrem Privatleben gibt es jedoch nicht. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn sie ihren Beziehungsstatus nicht an die große Glocke hängen.

Bei einigen Gelegenheiten schwärmte Keanu Reeves, der noch nie verheiratet war, immerhin in den höchsten Tönen von Alexandra Grant. Bei der Premiere von "Sonic The Hedgehog 3" etwa erklärte er gegenüber "Entertainment Tonight", der Abend sei für ihn und seine Partnerin wie eine Date-Night. "Ich denke schon! Ja, wir haben uns schick gemacht und es war sehr aufregend und im Auto auch etwas nervenaufreibend, aber als wir ausstiegen, war es einfach - ich weiß nicht, es ist einfach etwas ganz Besonderes, Seite an Seite zu sein." Und 2023 sagte er im Interview mit "People" über seinen letzten Moment des Glücks: "Vor ein paar Tagen mit meinem Schatz. Wir waren im Bett. Wir waren verbunden. Wir haben gelächelt, gelacht und gekichert. Es hat uns super gefallen. Es war einfach schön, zusammen zu sein."