Nach Hochzeit von David Schumacher: Mutter Cora unfassbar traurig

David Schumacher hat in Salzburg seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi geheiratet, doch seine Mutter Cora Schumacher war nicht dabei. Sie sei nun "unfassbar traurig", erklärt die Ex-Ehefrau von Ralf Schumacher.

David Schumacher (24) und seine Partnerin Vivien Keszthelyi (25) haben sich in Salzburg das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Kreis statt: "Wir haben uns das Jawort gegeben, umringt von der Liebe unserer Familie und unserer engsten Freunde - und das bedeutete uns alles", schrieb das frischvermählte Paar selbst auf Instagram zu Bildern der Eheschließung.

Cora Schumacher erfuhr aus Medien von der Trauung ihres Sohnes Doch ein Familienmitglied war ganz offenbar nicht Teil des engsten Kreises: Davids Mutter Cora Schumacher (49) war nicht eingeladen. Wie die "Bild" berichtet, erfuhr sie erst durch die Zeitung von der Hochzeit ihres eigenen Sohnes.

David Schumacher und Vivien Keszthelyi sind seit rund acht Jahren liiert. Im November 2025 hatte David seiner Vivien auf den Malediven einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Nun folgte die Hochzeit in Salzburg - ausgerechnet in jener Stadt, in der auch Davids Eltern einst den Bund fürs Leben geschlossen hatten. Cora und Ralf Schumacher (50) gaben sich dort im September 2002 in der Wallfahrtskirche Maria Plain das Jawort. Ihre Ehe hielt bis 2015.

Cora reagiert mit Liebe statt Vorwürfen

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung lässt Cora Schumacher jedoch keinen Groll erkennen - stattdessen spricht aus ihren Worten vor allem mütterliche Liebe. "In diesem Falle antworte ich nicht als Cora Schumacher, sondern als Mama", sagt sie dem Blatt. Ihr Sohn habe das Wort "Mama" als kleiner Junge gefühlt tausendmal am Tag gesagt. "Jedes Mal, wenn er 'Mama' gesagt oder gerufen hat, hat mein Herz einen Ticken schneller geschlagen. Vor Freude und Liebe."

Ihrem Sohn wünsche sie von Herzen alles Gute für seine Ehe. Cora Schumacher hofft, dass er seinen Hochzeitstag, "den schönsten Tag seines Lebens", genießt. Doch sie fügt hinzu: "Als Mama bin ich nicht böse auf meinen Sohn, sondern einfach nur unfassbar traurig, dass es so ist, wie es ist. Das ist alles, was ich dazu sagen kann."