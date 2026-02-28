Nach Hochzeit von David Schumacher: Mutter Cora unfassbar traurig

David Schumacher hat in Salzburg seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi geheiratet, doch seine Mutter Cora Schumacher war nicht dabei. Sie sei nun "unfassbar traurig", erklärt die Ex-Ehefrau von Ralf Schumacher.
David Schumacher (24) und seine Partnerin Vivien Keszthelyi (25) haben sich in Salzburg das Jawort gegeben. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Kreis statt: "Wir haben uns das Jawort gegeben, umringt von der Liebe unserer Familie und unserer engsten Freunde - und das bedeutete uns alles", schrieb das frischvermählte Paar selbst auf Instagram zu Bildern der Eheschließung.