1 Bayern wurde von dem Hochwasser besonders schwer getroffen. Foto: dpa/Matthias Balk

Nach dem Hochwasser fahren die Bahnen zwischen München und Ingolstadt wieder. Die Reparatur an einem Stellwerk im Raum Ingolstadt Nord ist beendet. Außerdem sind die Reparaturarbeiten nach einem Dammbruch abgeschlossen.











Link kopiert



Nach hochwasserbedingter Unterbrechung können Reisende wieder mit der Bahn zwischen München und Ingolstadt fahren. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Die Reparatur an einem Stellwerk im Raum Ingolstadt Nord sei beendet. Zudem seien die Reparaturarbeiten nach einem Dammbruch in Baar-Ebenhausen abgeschlossen. „Der durchgehende Zugverkehr zwischen München Hbf und Ingolstadt Hbf wurde wieder aufgenommen“, hieß es.