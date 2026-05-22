Nach Hitler- und Gewalt-Aussagen: Stuttgarter AfD-Fraktion schließt Niels Foitzik aus

Von dem Stadtrat gibt es Videos, in denen er sich verherrlichend über die NS-Zeit und Gewalt gegenüber Frauen äußert. Nun reagiert seine Fraktion. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nachdem mehrere Personen – darunter auch der Stuttgarter OB Frank Nopper – den Rücktritt des AfD-Stadtrats Niels Foitzik gefordert haben, reagiert nun auch seine Fraktion. Am Donnerstag hat sich die Stuttgarter AfD dazu entschieden, ihn aus der Fraktion auszuschließen. Von dem 34-Jährigen waren zuvor hochproblematische Videos aufgetaucht.

Was ist passiert? Der Stuttgarter AfD-Stadtrat Niels Foitzik hatte im Dezember und Januar mehrere – mittlerweile gelöschte – Livestreams auf der Plattform Tiktok geteilt. Darin ging es unter anderem um den Nationalsozialismus, der laut Foitzik „wunderschön“ gewesen sei, unter Adolf Hitler sei jeder „willkommen und wertgeschätzt“ gewesen. Neben den verherrlichenden Aussagen über den Nationalsozialismus äußerte er eine sexuelle Gewaltfantasie über eine Stuttgarter AfD-Kollegin. Er wolle ihren Kopf zusammenpressen und sie zum Oralsex bringen. Weil sie aber Zähne habe, sei die Lösung, ihr diese davor auszuschlagen. Die Videos sind öffentlich nicht mehr auffindbar, liegen der Redaktion jedoch vor. Niels Foitzik äußerte sich auf eine Anfrage unserer Zeitung nicht.

Seine Fraktion erklärte, die Videos seien „im Zustand einer akuten Manie veröffentlicht“ worden. Unmittelbar nachdem sie davon Kenntnis erlangte, habe man Foitzik dazu aufgefordert, „die Inhalte vollständig zu entfernen und unverzüglich fachärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so AfD-Fraktionsvorsitzender Michael Mayer. Dies sei „zeitnah“ erfolgt. „Nach seiner Auskunft befindet er sich seither in kontinuierlicher fachärztlicher Behandlung.“

Michael Mayer führt die AfD-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat an. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Betroffene fühlen sich in manischen Episoden besonders euphorisch und leistungsfähig. Sie verhalten sich impulsiv und gereizt, verlieren teilweise soziale Hemmungen und neigen eher dazu, sich selbst zu überschätzen. „Das bizarre Verhalten des AfD-Abgeordneten ist sicher kein politisches Kalkül, sondern für ihn und die AfD schädlich“, sagt Professor Hans-Ludwig Kröber, einer der bekanntesten forensischen Psychiater im Land. Solche manischen Phasen seien schwer zu behandeln und dauerten oft viele Monate lang. Seine verrückten Äußerungen könnten als Karikaturen seiner eigentlichen Überzeugungen zu verstehen sein.

Am Donnerstag habe die AfD-Fraktion ihm erneut nahegelegt, den Gemeinderat um sein Ausscheiden zu ersuchen, sagt Mayer. Bislang habe er sich dazu nicht geäußert; er sei weder im Rathaus anwesend gewesen noch für eine Antwort erreichbar. Nun habe die Fraktion „einstimmig beschlossen, ihn aus der Fraktion auszuschließen“, sagt Mayer. Parallel läuft bereits seit längerer Zeit ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Mitte Januar wurden ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliederrechte entzogen, gab der Landesvorstand der AfD bekannt.

Warum konnte ihn die Stadt nicht aus dem Gemeinderat werfen?

Der Ausschluss aus der Fraktion bedeutet nicht automatisch, dass Foitzik künftig nicht mehr im Gemeinderat sitzt. Wenngleich der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) sagte, dass die Verherrlichung des Nationalsozialismus ein „besonders schwerwiegender Angriff auf unsere grundgesetzlichen, freiheitlich-demokratischen Werte“ sei, habe die Stadt keine „kommunalrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten“ informiert eine Sprecherin.

Nopper legte Foitzik zwar „dringend nahe, sein Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen“ und sprach in Bezug auf ihn von „abgrundtiefer geistiger Verirrung und Verblendung“, doch in der baden-württembergischen Gemeindeordnung gibt es kein Verfahren zum Ausschluss eines Mitglieds aus dem Gemeinderat. Lediglich der „Verlust der Wählbarkeit“ mit daraus folgendem Verlust der Gemeinderatsmitgliedschaft ist geregelt. Dazu muss die Person aufgrund einer strafrechtlichen Verurteilung wegen eines Verbrechens zu mindestens einem Jahr Haft verurteilt worden sein. Untreue oder auch Volksverhetzung zählen nicht zu Verbrechen, sondern „nur“ zu sogenannten Vergehen. Aus diesen Gründen würde Foitzik also nicht seine Mitgliedschaft im Gemeinderat verlieren.

Warum wirft ihn die AfD-Fraktion erst jetzt raus?

Die AfD im Stuttgarter Gemeinderat kann Niels Foitzik mit einer mehrheitlichen Abstimmung aus der Fraktion ausschließen, müsste ihn aber davor seine Sicht darlegen lassen. Damit bleibt Niels Foitzik weiterhin im Gemeinderat, allerdings als fraktionsloses Mitglied. „Für den Ausschluss braucht es eine gewisse Schwelle“, erklärt Volker Haug, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg vor der Entscheidung der AfD am Donnerstag. „Diese offensive Bejahung des Nationalsozialismus würde in meinen Augen als Grund ausreichen, dass die Fraktion sagt, mit ihm wollen sie politisch nicht mehr in Verbindung gebracht werden.“ Zu einem Ausschluss aus Fraktionen kommt es eher selten, sagt Haug. „Meistens wird hoher sozialer Druck aufgebaut, sodass Mitglieder die Fraktion selbst verlassen.“

Nur bei einem freiwilligen Rücktritt Foitziks wäre jemand von der Liste nachgerückt. Zwar bedarf auch ein freiwilliger Rücktritt bestimmter Gründe – wer in ein kommunales Gremium gewählt wird, ist zur Mandatsausübung verpflichtet –, in der Praxis wäre dies jedoch bei Einvernehmen aller Beteiligten vermutlich großzügig gehandhabt worden, sagt Haug.

Warum ist es wichtig, den Fraktionsstatus zu behalten?

Weil eine Fraktion erst ab vier Mitgliedern besteht, verliert die AfD ihren Fraktionsstatus mit dem Ausschluss von Foitzik – und wird zur Gruppierung. Das hat Konsequenzen, welche eine andere Gruppierung im Stuttgarter Gemeinderat bereits erlebt hat. Puls war bis zur Kommunalwahl 2024 eine fünfköpfige Fraktion und wurde dann zur dreiköpfigen Gruppierung. Christoph Ozasek (Klimaliste) ist einer der drei Puls-Mitglieder und kann berichten, was sich dadurch ändert – also auch für die AfD:

1. Finanzierung: Fraktionen erhalten einen Sockelbetrag von 65.073 Euro pro Jahr plus 27.912 Euro pro Fraktionsmitglied. Gruppierungen und Einzelstadträte erhalten lediglich den Kopfbeitrag, keinen Sockelbeitrag.

2. Ausstattung: Aufgrund dessen könnten Gruppierungen weniger als eine Vollzeitstelle bezahlen, sagt Ozasek. Fraktionen hätten oft zwischen drei und fünf Mitarbeitenden für Koordination, Finanzen, wissenschaftliche Recherche oder Öffentlichkeitsarbeit. Auch würden die Büroflächen nach Quadratmeter pro Kopf zugewiesen.

3. Sitze: Zwar sind dreiköpfige Gruppierungen wie Puls in allen beschließenden Ausschüssen und großen Beiräten vertreten, ebenso in einigen großen Aufsichts- und Verwaltungsräten. Allerdings habe man ab einer Zahl von vier Mandaten deutlich mehr Sitze, insbesondere in dotierten Aufsichtsräten, sagt Ozasek. Im Gemeinderat selbst erlebe man ein Verlust an „Sichtbarkeit“: Eine AfD-Gruppe würde einen Sitz in der ersten Reihe einbüßen und in die hinteren Reihen rücken.