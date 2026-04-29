Nach seiner historischen Rede vor dem Kongress haben sich König Charles und Königin Camilla am Dienstagabend ins Weiße Haus begeben. Donald und Melania Trump empfingen das Königspaar zu einem Staatsbankett mit drei Gängen und prominenten Gästen.

Der zweite Tag der USA-Reise von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) endete am Dienstagabend im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (56) empfingen das britische Königspaar zu einem Staatsbankett. Wenige Stunden zuvor hatte Charles als erst zweiter britischer Monarch eine Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern gehalten.

Pinkfarbene Roben und ein historisches Schmuckstück Auf eine Tiara verzichtete Königin Camilla bei dem Abendessen - anders als ihre verstorbene Schwiegermutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) bei einem vergleichbaren Anlass im Jahr 2007. Stattdessen trug die Königin laut dem "People"-Magazin eine über Generationen in der königlichen Familie weitergegebene Halskette aus Amethysten und Diamanten. Dazu kombinierte sie eine pinkfarbene Abendrobe von Fiona Clare.

Auch Melania Trump entschied sich für einen Rosa-Ton: Die First Lady erschien in einer schulterfreien Robe aus dem Hause Christian Dior Haute Couture, ergänzt durch cremefarbene Wildlederhandschuhe. Sowohl Charles als auch Trump trugen dem Anlass entsprechend weiße Fliegen.

Drei Gänge und Honig aus dem Weißen Haus

Das Menü begann mit einer Velouté aus Gartenkräutern, kombiniert mit einem Salat aus Palmherzen und gerösteten Schalotten. Es folgten Ravioli mit Kräutern aus dem Küchengarten des Weißen Hauses sowie eine Seezunge nach Müllerin Art. Zum Dessert wurde ein bienenkorbförmiger Schokoladengâteau mit Vanille-Crémeux serviert, dazu Crème-fraîche-Eis und Honig aus dem Weißen Haus. Drei Weine sollten dabei die Verbindung zwischen den USA und Großbritannien würdigen.

Für die musikalische Begleitung sorgten Militärmusiker der Marines, der Army und der Air Force. Zu den Gästen zählte unter anderem Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Vier Tage zum Jubiläum der US-Unabhängigkeit

Der Besuch des Königspaars steht im Zeichen des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten vom Vereinigten Königreich. Bereits am Montag waren Charles und Camilla in Washington eingetroffen und vom Präsidentenpaar mit einem privaten Tee und einer Gartenparty begrüßt worden.

Am Mittwoch reisen die Royals nach New York weiter, wo unter anderem ein Besuch der 9/11-Gedenkstätte am One World Trade Center anlässlich des 25. Jahrestags der Anschläge vom 11. September 2001 auf dem Programm steht. Anschließend folgt ein Aufenthalt in Virginia, wo das Königspaar an einer "Block Party" zum 250. Geburtstag der USA teilnehmen wird.

Im Anschluss an die USA-Reise reisen Charles und Camilla nach Bermuda - es ist der erste Besuch des Königs in einem britischen Überseegebiet seit Beginn seiner Regentschaft.