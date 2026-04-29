Nach seiner historischen Rede vor dem Kongress haben sich König Charles und Königin Camilla am Dienstagabend ins Weiße Haus begeben. Donald und Melania Trump empfingen das Königspaar zu einem Staatsbankett mit drei Gängen und prominenten Gästen.
Der zweite Tag der USA-Reise von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) endete am Dienstagabend im Weißen Haus. US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (56) empfingen das britische Königspaar zu einem Staatsbankett. Wenige Stunden zuvor hatte Charles als erst zweiter britischer Monarch eine Ansprache vor einer gemeinsamen Sitzung beider Kongresskammern gehalten.