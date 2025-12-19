Nach historischem Sieg: Buhrufe und Pfiffe – Fans bei Darts-WM in der Kritik

David Munyuas historischer Erfolg wird begleitet von der Kritik des Verlierers am Publikum. Mike De Decker wehrt sich gegen Pfiffe und Buhrufe von den Fans.
Nach seinem überraschenden Aus gegen WM-Debütant David Munyua aus Kenia hat der belgische Darts-Profi Mike De Decker das Verhalten des Publikums im Alexandra Palace kritisiert. Zwar schrieb der Weltranglisten-18. auf Instagram zunächst, dass sein 35 Jahre alter Konkurrent es gut gemacht habe. Anschließend richtete De Decker aber kritische Worte gegen die Fans in London.