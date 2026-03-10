Die Stadt Vaihingen/Enz will das Gelände des ehemaligen Vaihinger Klinikums erwerben. Nach anfänglichem Widerstand von RKH und Landratsamt wird nun ein Kaufvertrag vorbereitet.
Der Aufsichtsrat der RKH-Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim hat die Geschäftsführung um Marc Nickel beauftragt, mit der Stadt Vaihingen an der Enz konkrete Verhandlungen über den Verkauf des Gesamtareals des Alten Krankenhauses aufzunehmen und einen entsprechenden Vertrag auszuarbeiten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Vaihingen hervor.