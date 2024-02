Nach Heuballen-Unfall in Remseck: Zwölfjährige erliegt ihren Verletzungen

1 Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen war ein Heuballen auf das Mädchen gestürzt. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Nachdem das Mädchen bei einem Arbeitsunfall auf einem Hof bei Aldingen vor knapp einer Woche schwer verletzt worden war, ist es nun im Krankenhaus gestorben.











Nach einem Arbeitsunfall ist ein zwölfjähriges Mädchen am Sonntag an den Verletzungen gestorben. Das teilt die Polizei jetzt am Dienstag mit. Das Mädchen war am Mittwoch, 31. Januar, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Aldingen, auf dem sie in ihrer Freizeit gelegentlich gearbeitet und sich um die Pferde gekümmert hatte, schwer verletzt worden.