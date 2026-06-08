Nach Herzstillstand bei EM 2021: „Weckt Erinnerungen“ – Eriksen erneut zusammengebrochen

Dänemarks Rekordnationalspieler Christian Eriksen hat erneut einen Zusammenbruch auf dem Fußballfeld erlitten. Das weckt Erinnerungen an seinen Herzstillstand bei der EM 2021.
Dänemarks Christian Eriksen ist erneut während eines Länderspiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Obwohl der dänische Fußball-Verband DBU zeitnah eine Entwarnung gab („Christian geht es gut“), dachten Spieler und Zuschauer sofort an den Herzstillstand und die Wiederbelebung Eriksens während eines EM-Spiels 2021 in Kopenhagen. „Das weckt Erinnerungen“, sagte Dänemarks Kapitän Pierre Emile Höjbjerg dem Fernsehsender TV2. „Angesichts dessen ist es gut ausgegangen.“