Demi Moore spricht über den Zustand von Bruce Willis und wie sehr der Umgang mit seiner Demenz seine Ehefrau Emma Heming Willis belastete, die sich aktuell der Kritik stellen muss, ihn im Pflegeheim abgestellt zu haben.
Vor wenigen Tagen hat die Ehefrau von Bruce Willis (70) in dem TV-Special "Emma und Bruce Willis: The Unexpected Journey" über den Alltag mit dem an frontotemporaler Demenz erkrankten Schauspieler gesprochen und wurde daraufhin für ihre "schwierige Entscheidung" kritisiert, den "Stirb langsam"-Star in ein Pflegeheim gegeben zu haben. In einer neuen Folge des "The Oprah Podcast" redet auch seine Ex-Frau Demi Moore (62) über den Zustand des ehemaligen Actionhelden und verteidigt Emma Heming Willis (47).