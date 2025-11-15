Nach heftiger Redeschlacht: Der Mieterverein stürzt seinen Dauerchef Gaßmann

Drei Stunden lang zerfleischten sich die Lager im Mieterverein gegenseitig. Dann wurde der Geschäftsführer Ralf Brodda klar zum Nachfolger von Rolf Gaßmann gewählt.
Am Ende war das Wahlergebnis keine Überraschung mehr. Als bei der Hauptversammlung des Stuttgarter Mietervereins im Haus der Wirtschaft nach dreistündiger Redeschlacht die Stimmen ausgezählt wurden, entsprachen die Zahlen der Stimmung im proppenvollen großen Saal: Mehr als 70 Prozent der Mitglieder hatten für den Geschäftsführer Ralf Brodda (56) als neuen Vorsitzenden votiert. Der seit vier Jahrzehnten amtierende Chef Rolf Gaßmann (74) kam nur auf gut 25 Prozent. Brodda warb umgehend für die Wiederwahl der bisherigen Stellvertreter, Gaßmann packte ohne sichtbare Regung auf dem Podium seine Sachen und setzte sich herunter ins Publikum.