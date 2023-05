1 In den Schwimmbädern von Freudenstadt müssen Frauen weiterhin ihr Bikini-Oberteil tragen. Foto: Imago//Sascha Steinach

Erst hieß es Ja zum Schwimmen ohne Bikini-Oberteil, nun Nein: Nach zahlreichen Beschwerden hat der Gemeinderat in Freudenstadt gegen eine Änderung der Bäderordnung gestimmt.









Frauen sollen wie Männer mit unbedeckten Brüsten baden können – so wollte es der Gemeinderat in Freudenstadt noch im März und stimmte für „oben ohne“ in den Schwimmbädern. Nun, zwei Monate später, sollte am vergangenen Dienstag die Änderung der Bäderordnung durchgewunken werden, damit Frauen tatsächlich ihr Bikini-Oberteil zu Hause lassen könnten. Doch plötzlich gab es im Gemeinderat eine Zweidrittelmehrheit gegen „oben ohne“. Das Vorhaben wurde gekippt.