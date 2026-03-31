Nach heftigem Streit: Ganztagsmodell für Leonberger Schule steht endgültig fest

Die Leonberger Sophie-Scholl-Grundschule wird zur verpflichtenden Ganztagsschule. Das hat nun auch das Kultusministerium genehmigt. Im Sommer 2025 tobte darum ein großer Konflikt.
Jetzt steht es fest: Die Sophie-Scholl-Schule in Leonberg wird zur verbindlichen Ganztagsschule. Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg hat die Einrichtung einer solchen genehmigt. „Damit kann das Konzept, dem der Gemeinderat am 15. Juli 2025 zugestimmt hat, wie geplant umgesetzt werden“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.