Nach heftigem Erdbeben: Weitere Beben in Russlands Fernem Osten

Weitere Beben in Russlands Fernem Osten

1 Die Erde vor Russlands Küste kommt auch einen Tag nach dem Beben nicht zur Ruhe. Foto: The Telegram Channel Of The Kamc/TASS/ZUMA Press/dpa

Nach dem heftigen Kamtschatka-Erdbeben warnten Behörden in zahlreichen Ländern vor Tsunami-Wellen. Die Erde vor Russlands Küste kommt auch einen Tag danach nicht zur Ruhe.











Nach dem heftigen Erbeben vor der Halbinsel Kamtschatka bebt die Erde vor der Küste von Russlands Fernem Osten weiter. Der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge ereigneten sich südöstlich der Stadt Sewero-Kurilsk auf der Insel Paramuschir zwei weitere starke Beben der Stärke 6 in einer Entfernung von 241 Kilometern und der Stärke 5,7 in einer Entfernung von 163 Kilometern im Pazifik. Berichte über Auswirkungen an der dünn besiedelten Oberfläche gab es zunächst nicht.