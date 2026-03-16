Immer wieder gibt es Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback bei Hollywoodlegende Al Pacino und seiner über 50 Jahre jüngeren Ex-Freundin Noor Alfallah. Die Oscar-Nacht befeuert die Spekulationen nur weiter.
Bahnt sich hier etwa wieder etwas an oder sind die beiden längst ein Paar? Al Pacino (85) und Noor Alfallah (32) haben am Sonntagabend die Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles gemeinsam besucht - und verlassen. Bilder zeigen den Hollywoodstar und seine über 50 Jahre jüngere Ex-Freundin Seite an Seite auf dem Heimweg vom Los Angeles County Museum of Art, wo die berühmte Aftershowparty der Academy Awards stattfand.