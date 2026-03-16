Immer wieder gibt es Gerüchte über ein mögliches Liebescomeback bei Hollywoodlegende Al Pacino und seiner über 50 Jahre jüngeren Ex-Freundin Noor Alfallah. Die Oscar-Nacht befeuert die Spekulationen nur weiter.

Bahnt sich hier etwa wieder etwas an oder sind die beiden längst ein Paar? Al Pacino (85) und Noor Alfallah (32) haben am Sonntagabend die Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles gemeinsam besucht - und verlassen. Bilder zeigen den Hollywoodstar und seine über 50 Jahre jüngere Ex-Freundin Seite an Seite auf dem Heimweg vom Los Angeles County Museum of Art, wo die berühmte Aftershowparty der Academy Awards stattfand.

Alfallah trug auf der Feier ein tief ausgeschnittenes rotes Abendkleid mit Spitzeneinsatz und Glitzerapplikation, dazu kombinierte sie goldene Riemchensandalen und eine silberne Clutch. Pacino hielt es auch zu diesem besonderen Anlass gewohnt lässig: schwarzes, lockeres Outfit, Turnschuhe und Beanie-Mütze.

Nur "gute Freunde" nach der Trennung?

Offiziell gelten der Schauspieler und die Produzentin seit 2023 als getrennt. Kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Roman im Juni 2023 - Pacinos viertes Kind, Alfallahs erstes - war die Beziehung nach rund eineinhalb Jahren zerbrochen. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Medium "The Blast" vorlagen, hatte Alfallah damals sogar das alleinige Sorgerecht beantragt, Al Pacino sollte die Anwaltskosten tragen. Sein Sprecher betonte dennoch, die beiden seien "sehr gute Freunde" geblieben.

Gemeinsame Ausflüge heizten aber immer wieder Comeback-Spekulationen an. Im Januar 2025 aßen Pacino und Alfallah etwa im exklusiven Mitgliederclub San Vicente Bungalows in West Hollywood gemeinsam zu Abend. Im Februar folgte dann ein weiterer gemeinsamer Restaurantbesuch in prominenter Gesellschaft von unter anderem Leonardo DiCaprio, Sacha Baron Cohen und Kevin Costner.

Im Oktober vergangenen Jahres hatte die 32-Jährige dann gegenüber "TMZ" sogar von ihrem Ex-Partner geschwärmt. Auf die Frage, wie es zwischen ihr und Pacino stehe, antwortete sie dem US-Promiportal: "Wir sind jeden Tag zusammen! Wer will nicht mit ihm zusammen sein? Er ist der coolste Typ."

Star-Trubel bei der Oscar-Party

Die Kulisse für das auffällige Wiedersehen der beiden hätte glamouröser kaum sein können. Auf der Vanity Fair Oscar Party - einer der exklusivsten Veranstaltungen rund um die Academy Awards - gaben sich die A-Promis die Klinke in die Hand. Zu den Gästen gehörte auch Mick Jagger (82), mit dem Noor Alfallah vor der Beziehung mit Al Pacino liiert gewesen sein soll. Außerdem dabei waren etwa Timothée Chalamet mit Freundin Kylie Jenner, Dua Lipa und Callum Turner, Jacob Elordi, Jane Fonda oder der frisch gebackene Oscar-Gewinner Michael B. Jordan.