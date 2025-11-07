Nach Hatgate beim Baseball in L.A.: Prinz Harry entschuldigt sich bei Kanada - mit einem Augenzwinkern

Ein Prinz im Baseball-Fieber: Nach seinem Auftritt mit einer Kappe der Los Angeles Dodgers sorgt Prinz Harry für Wirbel - und für Lacher. Mit Charme, Selbstironie und einem Schuss britischem Humor entschuldigt er sich bei Kanada und den Toronto Blue Jays.
Er wollte einfach nur einen sportlichen Abend genießen - und landete mitten im diplomatischen Strudel. Prinz Harry (41), der Herzog von Sussex, besuchte am 28. Oktober gemeinsam mit Ehefrau Meghan Markle (44) das vierte Spiel der Baseball World Series im legendären Dodger Stadium in Los Angeles. Es war ein Abend voller Glanz, Blitzlicht und Baseball-Leidenschaft. Doch die Kappe auf Harrys Kopf wurde zum Gesprächsthema der Nation.