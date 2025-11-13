Nach Hakenkreuzskandal: Hier stimmt Daniel Born wieder ab

Nach dem Eklat um sein Hakenkreuz auf dem Stimmzettel durfte Daniel Born erneut über den Oberrheinrat abstimmen – diesmal ohne Zwischenfall. Wie lief die Wahl für die AfD-Kandidaten?
Damals kochte er vor Wut beim Ausfüllen des Stimmzettels, diesmal wirkte er gelöst und gelassen: Der Abgeordnete Daniel Born hat im Landtag erneut an der Wahl von AfD-Vertretern in den Oberrheinrat teilgenommen - der letzte Wahlgang vor knapp vier Monaten endete seinetwegen mit einem Hakenkreuz auf einem Stimmzettel - und einem handfesten Parlamentsskandal.