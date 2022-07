1 Bald wieder auf dem Trainingsplatz des VfB zu sehen: Atakan Karazor Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Atakan Karazor hat nach seiner Rückkehr aus der Untersuchungshaft sämtliche Leistungstest beim VfB Stuttgart absolviert. So geht es nun mit dem Mittelfeldspieler weiter.















Nachdem alle medizinischen Tests absolviert sind, soll Atakan Karazor im Laufe der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining des VfB Stuttgart einsteigen. Das kündigte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Pokalspiel am Freitag (18 Uhr) bei Dynamo Dresden an. „Ata macht einen guten Eindruck“, sagte Matarazzo nach einem ersten Gespräch mit dem Spieler, der nach Vergewaltigungsvorwürfen sechs Wochen in Untersuchungshaft auf Ibiza verbracht hat. Sowohl psychisch als als physisch sieht er den 25-Jährigen bereit für den nächsten Schritt der Wiedereingliederung.

Mit einer schnellen Rückkehr in den Spielbetrieb ist aber nicht zu rechnen. Beim VfB geht man davon aus, dass dies erst nach der ersten Länderspielpause Ende September der Fall sein wird. „Er ist noch weit weg von einem ersten Einsatz“, sagte Matarazzo vorbehaltlich der Möglichkeit einer Anklage. Noch ist nicht klar, ob die spanische Justiz Karazor vor Gericht bringen wird. Im Moment ist er gegen Kaution auf freiem Fuß.