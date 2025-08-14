Nach Gutachten: AfD-Fraktionschef: Vermerk als rechtsextrem pure Willkür

Brandenburgs AfD-Landespartei ist rechtsextremistisch und stellt sich teilweise gegen die Menschenwürde - zu diesem Ergebnis kommt der Verfassungsschutz. Nun äußert sich die Partei.
Potsdam - Die AfD in Brandenburg hat dem Verfassungsschutz bei der Einstufung als gesicherte rechtsextremistisch "pure Willkür" vorgeworfen. "Der Verfassungsschutz wägt nicht ab, sondern er urteilt ab", sagte AfD-Landtagsfraktionschef Hans-Christoph Berndt am Nachmittag im Landtag in Potsdam. Demnach sei der Verfassungsschutz eine "Gefahr für die Demokratie".