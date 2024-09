1 Die Polizei konnte den mutmaßlich bewaffneten Mann fassen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Am Bodensee läuft nachts ein Großeinsatz der Polizei. Es wird nach einem Mann gesucht. Die Polizei kommt ihm auf die Spur.











Die Polizei fahndet in der Nacht mit einem Großaufgebot in Konstanz nach einem möglicherweise bewaffneten Mann und fasst ihn schließlich nach wenigen Stunden. Der 18-Jährige befand sich laut Polizei und Staatsanwaltschaft in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde am Morgen in die Psychiatrie eingeliefert.