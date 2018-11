Nach Großeinsatz in Göppingen Brutaler Familienstreit gibt Rätsel auf

Von red/dpa 26. November 2018 - 12:52 Uhr

In Göppingen war es zu einem brutalen Familienstreit gekommen. Foto: SDMG

Bei einem brutaler Familienstreit vergangene Woche soll ein Mann seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren Bruder schwer verletzt haben. Der Fall gibt den Ermittlern Rätsel auf.

Göppingen - Die Hintergründe eines brutalen Familienstreits in Göppingen mit drei Verletzten sind weiter unklar. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen, wie ein Sprecher der Behörde am Montag sagte. Bei der Auseinandersetzung vergangene Woche soll ein 50 Jahre alter Mann während eines Streits seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren Bruder mit einer Schreckschusspistole angegriffen und schwer verletzt haben. Gegen den mutmaßlichen Angreifer erging später Haftbefehl.

Mehr zum Thema

Drei Verletzte

Aufgrund der schweren Verletzungen befanden sich Geschwister am Montag noch in einer Klinik. Neben der 30 Jahre alten Frau und ihrem 10 Jahre älteren Bruder wurde auch der mutmaßliche Angreifer bei dem Streit in der Nacht zum Donnerstag verletzt. Er war am Montag noch in einer Justizvollzugsklinik. Er hat sich zwar bei den Ermittlern geäußert, wie der Sprecher der Polizei sagte. Kommentieren wollte er die Aussage aber zunächst nicht.