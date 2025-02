Nach Großeinsatz an Weissacher Schule: Bauarbeiten verantwortlich für Amok-Fehlalarm?

1 Erst nachdem die Polizeikräfte das Schulhaus durchsucht hatten, konnte Entwarnung gegeben werden. Foto: picture alliance/dpa/Marijan Murat

Ein Amok-Fehlalarm in Weissach hat am Dienstag 400 Kindern sowie ihren Lehrkräften und Eltern einen Schrecken eingejagt. Jetzt vermutet die Polizei: Bauarbeiten könnten den Alarm ausgelöst haben.











Nachdem ein Amokalarm an einer Gesamtschule in Weissach am Dienstag fälschlicherweise ausgelöst hatte, gibt es laut Polizei nun eine Vermutung, was zu dem Falschalarm geführt haben könnte. Demnach könnten wohl Bauarbeiten, die derzeit auf dem Schulgelände stattfinden, für den fehlerhaften Alarm gesorgt haben.