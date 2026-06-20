Nach dem Brand auf einem Bauernhof bei Oberriexingen stellt sich die Frage, ob die Versicherung einspringt. Besonders schwer wiegen jedoch die emotionalen Folgen, sagen zwei Experten.
Wie die letzten Momente der 60 Rinder abliefen, die bei einem verheerenden Brand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ums Leben kamen, darüber lässt sich nur spekulieren. Dass sie grauenvoll waren, darüber besteht aber kein Zweifel. Der ganze Viehbestand auf dem landwirtschaftlichen Hof nördlich von Oberriexingen kam in dem Feuer ums Leben.