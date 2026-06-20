Nach dem Brand auf einem Bauernhof bei Oberriexingen stellt sich die Frage, ob die Versicherung einspringt. Besonders schwer wiegen jedoch die emotionalen Folgen, sagen zwei Experten.

Wie die letzten Momente der 60 Rinder abliefen, die bei einem verheerenden Brand in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ums Leben kamen, darüber lässt sich nur spekulieren. Dass sie grauenvoll waren, darüber besteht aber kein Zweifel. Der ganze Viehbestand auf dem landwirtschaftlichen Hof nördlich von Oberriexingen kam in dem Feuer ums Leben.

Was macht solch eine Katastrophe mit einem Landwirt? Übernimmt die Versicherung den Schaden? Und vor allem: Kann es eine Zukunft geben? Fest steht, dass ein Zurück zum Normal nicht so leicht möglich ist. Doch für einen Fall wie den in Oberriexingen gibt es durchaus Angebote, damit Landwirte nicht auf sich allein gestellt bleiben.

Abhängig von der Versicherung

Florian Petschl ist Landwirt aus Marbach am Neckar und stellvertretender Vorsitzender des Bauernverbands Heilbronn-Ludwigsburg. Einen Brand hat er bei sich selbst noch nicht erlebt, aber in seiner Funktion solche Fälle schon hautnah mitbekommen. „Wenn es brennt, bekommt man die Tiere normalerweise nicht bewegt. Die laufen nicht nach draußen. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und kannst trotzdem nichts machen. Das ist das Schlimmste daran, diese Hilflosigkeit im Nachhinein zu verarbeiten“, erzählt Petschl.

Die Feuerwehr fand Scheune und Kuhstall bereits in Vollbrand vor. Foto: Ron Keller

Es gibt aber Versicherungen, die bei einem Feuer auch Schäden an Tieren umfassen. Das sei in etwa wie eine Hausratversicherung, erklärt Petschl – versichert ist das, was zuvor angegeben wurde. So viel zur Theorie. Ob die Versicherung in der Praxis zahlt, hängt dann wie auch bei der Hausratversicherung von vielen weiteren Dingen ab. „Man ist froh, wenn man die Versicherung nie braucht. In der Haut will niemand stecken“, sagt Petschl.

Ein Problem sei oftmals, nach einem Brand für die Gebäude wieder die nötigen Genehmigungen zu bekommen, wenn sie neu aufgebaut werden müssen – gerade wenn man etwas ändern will im Vergleich zum ursprünglichen Zustand.

Krisenhotline unterstützt in emotionaler Hinsicht

Neben der finanziellen Frage kommt noch eine weitere Belastung hinzu, die vielleicht noch deutlich schwerer wiegt: die emotionale. „Im Zweifelsfall greift die Brandversicherung, aber der emotionale Schaden ist auf alle Fälle da“, sagt Stefan Adelsberger. Er ist verantwortlich für das Telezentrum der SVLFG (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau), an das sich Versicherte mit ihren Sorgen und Nöten wenden können. Das Telezentrum vermittelt auch Hilfsangebote.

Für akute Sorgen wurde 2017 eine Krisenhotline ins Leben gerufen, die rund um die Uhr kostenlos für alle SVLFG-Versicherten erreichbar ist. Psychologen beraten Landwirte mit individuellen Lösungen. Bislang habe es schon über 10.000 Anrufe in der Krisenhotline gegeben – sei es wegen einer Überlastung oder eben wegen eines Brandes.

Trotzdem sei es für viele immer noch eine sehr große Hürde, in der Krisenhotline anzurufen, sagt Adelsberger – obwohl das gerade nach einem Brand und dem Verlust von Tieren enorm wichtig sein kann. „Die Bindung zu den Tieren ist eine sehr enge. Der Landwirt lebt von seinen Tieren. Wenn so etwas passiert, ist das eines der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann.“

Zur Brandursache in Oberriexingen gibt es derweil nach Auskunft der Polizei noch keine neuen Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund fünf Millionen Euro beziffert.