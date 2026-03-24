Nach Großbrand: Kann der Ochsen in Pleidelsheim wieder aufgebaut werden?

Der Verein Stadtbild Deutschland fordert, dass das abgebrannte Gasthaus in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) originalgetreu rekonstruiert wird. Die Bürgermeisterin bremst allerdings.
Der Schock über das Ende des Gasthauses Ochsen sitzt immer noch tief: Dort, wo in der Pleidelsheimer Ortsmitte vor kurzem noch ein historisches Fachwerkhaus stand, türmt sich nun der Schutt auf, ansonsten herrscht Leere. Nach einem verheerenden Brand in der Nacht auf den 8. März musste das 400-jährige Gebäude komplett abgerissen werden. Wie geht es nun weiter am Schillerplatz?