Ein technischer Defekt soll laut Innenminister das Inferno im Busdepot Gaisburg ausgelöst haben.

Stuttgart - Damit hat der Innenminister selbst die Brandermittler überrascht. In einer Landtagsdebatte am Mittwoch hat Thomas Strobl erklärt, dass der Großbrand im SSB-Busdepot im Stuttgarter Osten an einem der beiden vollelektrischen Busse begonnen habe. „Der Bus, an dem der Brand entstanden ist, wird erst morgen durch einen Gutachter untersucht“, so Strobl. Momentan werde von einem elektrischen Defekt ausgegangen.