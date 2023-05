1 Blick in die Halle im Busdepot, die weiterhin gesperrt ist – mit einem Volvo-Elektrobus im Hintergrund. Er war laut Hersteller nicht der Auslöser. Foto: 7aktuell//Andreas Werner

Die Abstellhalle des SSB-Busdepots ist nach dem Großbrand vor einer Woche weiter für Ermittlungen gesperrt – vorerst müssen die Experten über andere Wege Erkenntnisse gewinnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es ist 22 Uhr in der Nacht des Großbrands im SSB-Busdepot, als Friedrich Haag mit seinen Leuten in Gaisburg eintrifft und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr ablöst. Die Degerlocher sind bei Großlagen als Kommunikationsgruppe für die Stuttgarter Branddirektion im Einsatz – und sie sorgen auch an jenem 30. September dafür, dass zwischen Einsatzleitung am Brandort und der Leitstelle der Kontakt nicht abbricht.