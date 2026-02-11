Nach Grönland-Streit: Nato startet Arktis-Einsatz

Der von US-Präsident Trump angezettelte Grönland-Konflikt hat in der Nato für Entsetzen gesorgt. Jetzt wurde eine verstärkte Bündnispräsenz in der Arktis angeordnet.
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Entschärfung des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich ankündigte, hat die Allianz dazu ihren Einsatz namens „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) gestartet. Ziel sei es, eines der strategisch bedeutendsten und zugleich klimatisch herausforderndsten Gebiete abzusichern, erklärte der US-General.