Nach grausigem Fund bei Florenz: Verdächtiger nach Enthauptung von Deutscher in Italien festgenommen

1 Foto: Robert Messer/dpa/Robert Messer

Die Italienische Polizei nimmt einen Verdächtigen nach dem Fund einer enthaupteten Deutschen bei Florenz fest. Neben der Toten fanden Ermittler eine Machete mit Blutspuren.











Nach dem Fund der enthaupteten Leiche einer Deutschen nahe Florenz hat die italienische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann befinde sich unter Bewachung in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war demnach kurz vor dem Fund der Leiche mit "zahlreichen Blutspuren" an der Kleidung gesehen worden.