Nach grausigem Fund bei Florenz: Verdächtiger nach Enthauptung von Deutscher in Italien festgenommen
  Foto: Robert Messer/dpa/Robert Messer

Die Italienische Polizei nimmt einen Verdächtigen nach dem Fund einer enthaupteten Deutschen bei Florenz fest. Neben der Toten fanden Ermittler eine Machete mit Blutspuren.

Nach dem Fund der enthaupteten Leiche einer Deutschen nahe Florenz hat die italienische Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann befinde sich unter Bewachung in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Freitag mit. Er war demnach kurz vor dem Fund der Leiche mit "zahlreichen Blutspuren" an der Kleidung gesehen worden.

 

Die enthauptete Leiche der 44-jährigen Deutschen war am Mittwoch von einem Obdachlosen auf einem verlassenen Gelände in Scandicci nahe Florenz entdeckt worden. Laut Polizei fanden die Ermittler eine Machete und ein Messer mit Blutspuren neben der Toten. 

Laut der Zeitung "La Nazione" handelte es sich bei dem Opfer um eine obdachlose Frau aus Deutschland, die Hilfsorganisationen in der Region bekannt war. Sie habe gemeinsam mit dem Verdächtigen, einem unter psychischen Problemen leidenden jungen Mann aus Nordafrika, in einer Behausung in der Nähe gelebt.

 