Nach Gomez-Rückkehr VfB Stuttgart will Offensive weiter verstärken

Von red/dpa 27. Dezember 2017 - 10:42 Uhr

Mario Gomez ist in der Winterpause zurück zum VfB Stuttgart gewechselt. (Archivbild) Foto: Alexander Keppler

Kurz vor Weihnachten ist Mario Gomez zum VfB Stuttgart zurückgekehrt. Doch damit wollen es die Schwaben in der Winterpause nicht bewenden lassen. Weitere Offensivspieler sollen kommen.

Stuttgart - Nach der Verpflichtung von Nationalstürmer Mario Gomez kurz vor Weihnachten will sich Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart in der Winterpause weiter in der Offensive verstärken. Mit dem aktuellen Kader könne der Aufsteiger zwar den Klassenverbleib schaffen, sagte VfB-Präsident Wolfgang Dietrich der „Bild“-Zeitung (Mittwoch). „Trotzdem geht es zu jeder Zeit darum, die Mannschaft sinnvoll und mit Perspektive zu verstärken, und das werden wir tun.“ Sportvorstand Michael Reschke sei „weiter intensiv am Markt aktiv, um Verstärkungen für die Offensive zu holen“, erklärte Dietrich.

Mehr zum Thema

Am Freitag hatte der Tabellen-14. Gomez vom VfL Wolfsburg verpflichtet, der 32-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Die Stuttgarter kassierten zuletzt fünf Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander und stellen mit 13 Toren in bisher 17 Saisonspielen gemeinsam mit Werder Bremen den zweitschlechtesten Angriff der Liga.