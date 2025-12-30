Golf-Legende Tiger Woods wird 50 Jahre alt. Sein Leben ist eine seltene Kombination aus frühen Triumphen, radikalen Abstürzen und immer neuen Versuchen, Kontrolle über sein Leben zurückzugewinnen. Nach Jahren der privaten Fremdgeh-Skandale genießt er sein Glück mit der Ex von Trump Junior.

Am 30. Dezember feiert Golf-Legende Tiger Woods seinen 50. Geburtstag. Wie kaum ein anderer Athlet steht er für extremes Talent, totale Vermarktung, durchschlagende Erfolge - aber auch für einen spektakulären Fall. Der Jahrhundert-Golfer begann einst als unantastbares Wunderkind. Sportlich und finanziell erreichte er anschließend ungekannte Höhen. Privat durchlebte er Tiefpunkte, die sein perfektes Bild in Sekunden zerstörten. Wenige Sportler faszinieren die Welt so wie er. Und keiner wurde öffentlich so zerlegt. Mit 50 blickt Woods auf seinen gelungenen Neuanfang und auf privates Glück mit einer Frau aus dem bekanntesten Polit-Clan der Welt.

Vom Wunderkind zur dominierenden Figur Es ist 1978. In der "Mike Douglas Show" des US-Fernsehens schleppt ein Zweijähriger eine kleine Golftasche ins Studio. Er trägt noch Windeln. Hinter ihm sein Vater Earl (1932-2006). Der Steppke legt sich einen Golfball zurecht und präsentiert unter dem Staunen des Moderators und dem frenetischen Applaus des Publikums einen perfekten Golfabschlag. Sein Name: Tiger Woods. Sein Vater tingelt mit ihm durch weitere Shows. Mit acht schlägt er sein erstes Hole-in-One. Mit 21 gewinnt er das berühmte Masters-Turnier als jüngster Spieler überhaupt. Dieser Sieg verändert nicht nur seine Karriere, sondern den gesamten Golfsport. Woods steht für eine neue Form der Athletik, für eine physische Präsenz, die es im Golf zuvor nicht gab.

Seine Dominanz ist über Jahre unangefochten. 638 Wochen steht er an der Spitze der Weltrangliste. Er gewinnt 15 Major-Turniere und etabliert sich als globale Marke, die weit über den Sport hinaus funktioniert. Auch Unternehmen fern des Sports setzen auf seine Strahlkraft. Woods wird zum ersten Spieler, der über eine Milliarde Dollar verdient. Er ist gleichzeitig Ausnahmesportler, Werkeikone und weltweites Vorbild - ein Status, der kaum angreifbar scheint.

Die Nacht, die alles veränderte

Ende November 2009 gerät der globale Held ins Visier weltweiter Klatschspalten. Woods hat gerade erst die Australian Masters gewonnen, als Berichte über eine angebliche außereheliche Affäre mit Rachel Uchitel (50) auftauchen. Ganz Amerika kennt sie. 2001 wurde ihr Mann Opfer der 9/11-Anschläge. Rachel irrte damals mit einem Suchschild, auf dem ihr Mann und sie zu sehen waren, durch die verwüsteten Straßen am Ground Zero. Ausgerechnet mit ihr soll Woods seine Ehe zerstört haben? Woods Ehefrau Elin Nordgren (45), ein früheres schwedisches Model, stößt kurz danach auf eine SMS, die die Affäre belegt. Die folgende Nacht prägt die öffentliche Wahrnehmung bis heute: Woods steigt benommen in sein Auto, kollidiert mit einem Hydranten und einem Baum. Nordgren schlägt die Heckscheibe ein, um ihn aus dem Auto zu holen.

Die Szene gerät zum Symbol für ein außer Kontrolle geratenes Heldenleben. In den folgenden Wochen melden sich unzählige Frauen zu Wort, die mit Woods auf Tuchfühlung gegangen sein wollen - in den Boulevardmedien kursiert die Zahl 121. Woods zeigt öffentlich Reue und bekennt sich schuldig. Die Ehe mit Nordgren endet 2010. Die Kosten: 100 Millionen Dollar. Vor allem aber verliert Woods sein makelloses Image als Familienvater und perfekter Profi für immer.

Körperliche Belastungen und der Tiefpunkt 2017

Bereits ab 2014 wird sichtbar, wie stark der Körper des Top-Athleten unter den Belastungen der vergangenen Jahre leidet. Rücken- und Knie-Operationen und endlose Rehas folgen. Zeitweise kann Woods kaum gehen. Die Vorstellung, er könne je wieder ein Major-Turnier gewinnen, wirkt realitätsfern. Doch damit nicht genug: Im Mai 2017 wird Tiger Woods in Florida festgenommen. Die Polizei findet ihn im Delirium am Steuer seines Wagens. Woods erklärt später, er habe eine Mischung aus verschriebenen Medikamenten nicht vertragen. Das Foto, das die Behörden veröffentlichen, zeigt einen entkräfteten Mann - weit entfernt vom einstigen Bild des unbesiegbaren Golf-Stars.

Der Unfall 2021 - und die Frage nach dem endgültigen Ende

Doch Woods ist ein Kämpfer. 2019 feiert er eines der größten Comebacks der Sportgeschichte. Nach Jahren voller Operationen und Eskapaden gewinnt er erneut das Masters - ein kurzer Triumph. Im Februar 2021 überschlägt sich Woods in Los Angeles mehrfach mit seinem SUV. Er fährt doppelt so schnell wie erlaubt und riskiert sein Leben. Die Verletzungen am rechten Bein sind schwer. Ärzte müssen ihn notoperieren. Lange ist unklar, ob Woods je wieder ohne Hilfsmittel wird gehen können. Er selbst sagt lediglich aus, er konzentriere sich "auf meine Erholung und meine Familie". Und tatsächlich: Woods kehrt zu ausgewählten Golf-Turnieren auf das Grün zurück, wenngleich seine Starts heute eher symbolischen Charakter haben.

"Liebe liegt in der Luft"

Nach einer Reihe privater Affären und Pleiten überrascht Woods am 24. März 2025 mit zwei Instagram-Fotos. Kurz zuvor soll eine private Quelle dem "People"-Magazin zugeflüstert haben, dass Woods sich wieder ernsthaft verliebt hat. Woods bittet in dem Post um Respekt für seine Privatsphäre. Doch seine Neue ist nicht irgendwer: Vanessa Trump (47) ist fünffache Mutter und die Ex-Frau von Donald Trump Jr. (47), dem Sohn des amtierenden US-Präsidenten.

Woods und Trump haben viel gemeinsam. Beide bringen Kinder mit in die Patchwork-Beziehung ein. Woods hat mit Ex-Frau Elin Nordgren Tochter Sam Alexis (18) und Sohn Charlie Axel (16). Und für beide ist es nicht die erste Promi-Paarung. Vor ihrer Ehe mit Trump Jr., von dem sie seit 2018 geschieden ist, war Vanessa Trump 1998 mit dem Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (51) liiert. Woods wiederum genoss nach seiner Scheidung von 2013 bis 2015 die Zweisamkeit mit Ski-Superstar Lindsey Vonn (41). Im März postete Woods mit Vanessa Trump im Arm: "Liebe liegt in der Luft und das Leben ist schöner mit dir an meiner Seite! Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise durch das Leben."

Neue Beziehung hat Segen des US-Präsidenten

Offenbar hat Tiger Woods rechtzeitig zu seinem runden Geburtstag sein Leben noch einmal völlig neu geordnet. Vieles scheint zu passen. Zwei von Vanessas Kindern - Kai und Chloe - sind begeisterte Golfspieler. Auch Woods' Sohn Charlie feiert im Golf erste nennenswerte Erfolge. Im Juni 2024 teilte Vanessa Trump ein Instagram-Video von ihnen auf dem Grün und schrieb dazu: "Meine beiden Golf-Superstars." Laut "People" besucht Kai dieselbe Schule in Florida wie Woods' Kinder Charlie und Sam. Angeblich hoffen Kai und Charlie, einmal professionell Golf zu spielen. Den besten Lehrer der Welt hätten sie in der eigenen Patchwork-Familie.

Für ihre Beziehung können sich Tiger Woods und Vanessa Trump außerdem des Segens von höchster Stelle sicher sein. Vanessa Trumps ehemaliger Schwiegervater, US-Präsident Donald Trump (79), äußerte sich kurz nach Bekanntwerden der neuen Liebes-Verbindung von höchster Stelle - aus dem Oval Office: "Ich liebe Tiger und ich liebe Vanessa", sagte der Präsident im Gespräch mit Reportern. "Ich habe im letzten Monat ein paar Mal mit ihm Golf gespielt, und er ist ein fantastischer Kerl und ein fantastischer Sportler", fügte er hinzu. "Er hat mir davon erzählt, und ich sagte: 'Tiger, das ist gut, das ist gut.' Ich freue mich sehr für die beiden." Dann kann wohl - endlich - nichts mehr schiefgehen.