Nach Glamour-Hochzeit in Venedig: Jeff Bezos und Lauren Sánchez: Wie verbringen sie ihre Flitterwochen?

Jeff Bezos und Ehefrau Lauren Sánchez Bezos haben für ihre Flitterwochen Venedig hinter sich gelassen.

Jeff Bezos und seine Ehefrau Lauren Sánchez Bezos werden nach ihrer glamourösen Hochzeitsfeier in Venedig nun ihre Flitterwochen genießen. Insider berichten, wo es für die Frischvermählten hingehen soll.











Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez Bezos (55) haben am Wochenende für große Aufregung gesorgt. Mit einer Riege von Stargästen, darunter Orlando Bloom (48) oder Leonardo DiCaprio (50), haben die beiden über mehrere Tage hinweg ihre Hochzeit in Venedig gefeiert. Am Sonntag wurden sie beim Verlassen des Aman Hotels in der Lagunenstadt abgelichtet. Wo wird das Paar seine Flitterwochen verbringen?