Nach dem Fernsehfestival von Monte-Carlo folgte der nächste Termin: Vor dem Charity-Rennen "The Crossing" ist Fürstin Charlène am Strand von Viareggio aufgetaucht. Ab Freitag legen Teams auf Wasserrädern 225 Kilometer durchs Mittelmeer zurück. Der Erlös kommt der Stiftung der Fürstin zugute.
Nachdem sie sich am Dienstag für das Monte-Carlo Television Festival in Schale geworfen hatte, stand nun ein deutlich informellerer Termin an: Charlène von Monaco (48) stattete dem italienischen Viareggio einen Besuch ab. Wie die italienische Tageszeitung "La Nazione" berichtet, tauchte das Mitglied des monegassischen Fürstenhauses am Mittwoch an der toskanischen Küste auf und mischte sich unter die Strandbesucher.