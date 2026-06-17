Nach dem Fernsehfestival von Monte-Carlo folgte der nächste Termin: Vor dem Charity-Rennen "The Crossing" ist Fürstin Charlène am Strand von Viareggio aufgetaucht. Ab Freitag legen Teams auf Wasserrädern 225 Kilometer durchs Mittelmeer zurück. Der Erlös kommt der Stiftung der Fürstin zugute.

Nachdem sie sich am Dienstag für das Monte-Carlo Television Festival in Schale geworfen hatte, stand nun ein deutlich informellerer Termin an: Charlène von Monaco (48) stattete dem italienischen Viareggio einen Besuch ab. Wie die italienische Tageszeitung "La Nazione" berichtet, tauchte das Mitglied des monegassischen Fürstenhauses am Mittwoch an der toskanischen Küste auf und mischte sich unter die Strandbesucher.

Empfangen wurde Charlène von der Bürgermeisterin der Stadt, Sara Grilli. Anlass des Besuchs war eine Begleitveranstaltung am Bagno Flora an der Strandpromenade. Organisiert wurde sie von der Kommune. Es nahmen zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus Viareggio teil, eingebunden waren zudem das Rote Kreuz und die Küstenwache.

Großer Auftakt am Freitag

Der eigentliche Höhepunkt steht allerdings erst bevor. Am Freitag und Samstag geht das Charity-Event "The Crossing" über die Bühne - und dazu wird laut "La Nazione" auch Fürst Albert II. (68) an der Küste erwartet. Die internationale Initiative, getragen von der Stiftung der Fürstin (Fondation Princesse Charlène de Monaco), verbindet Sport mit sozialem Engagement.

Auf dem Programm steht in diesem Jahr eine besondere Strecke: Vom Yachtclub in Viareggio aus geht es über rund 225 Kilometer quer durchs Mittelmeer bis zum Strand von Larvotto in Monaco - und das auf sogenannten Wasserrädern. Teams aus jeweils vier Athleten starten am Freitag, dem 19. Juni. Die Ankunft im Fürstentum ist für Samstag, den 20. Juni, vorgesehen.

Für mehr Sicherheit im Wasser

Hinter dem sportlichen Kraftakt steht ein ernstes Anliegen. Mit dem Rennen will die Stiftung auf ihre Arbeit aufmerksam machen - etwa auf Schwimmunterricht, Rettung im Meer und die Vorbeugung von Ertrinkungsunfällen. Nach Angaben der Organisatoren setzt sich die Fondation Princesse Charlène de Monaco weltweit dafür ein, Menschen vor dem Ertrinken zu schützen und Wassersicherheit zu vermitteln.

Der offiziellen Veranstaltungsseite zufolge bündeln die Stiftung der Fürstin und die Fondation Prince Albert II. de Monaco für das Event ihre Kräfte - mit dem erklärten Ziel, sportlichen Einsatz und den Schutz der Ozeane zu verbinden. Für die laufende Ausgabe haben sich der offiziellen Veranstaltungsseite zufolge sieben Teams gebildet. Bislang kamen demnach Spenden von rund 14.000 Euro zusammen, das angepeilte Ziel sind 100.000 Euro.

Fürstin Charlène von Monaco hat am Dienstag gemeinsam mit ihrem Ehemann die Abschlusszeremonie der 65. Ausgabe des Fernsehfestivals von Monte-Carlo besucht. In einem langen, glitzernden Abendkleid posierte sie unter anderem mit Kurt Russell (75) für die Fotografen. Dem Hollywoodstar verlieh sie den "Crystal Nymph Award" des Monte-Carlo Television Festival.