Im ohnehin aufs Sparen angelegten Doppelhaushalt der Stadt Kornwestheim fehlen nach einem Einbruch bei der Gewerbesteuer weitere 9 Millionen Euro. Nun geht es ans Eingemachte.
„Gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen großen Schritt weiter“, hieß ein früher gern zitierter Witz. Die Stadt Kornwestheim stürzt jedoch noch nicht ab, obwohl die Lage nach dem am vergangenen Donnerstag gemeldeten Einbruch bei der Gewerbesteuer um 25 Prozent und der daraus folgenden Rückzahlung von neun Millionen Euro düster aussieht. Die Stadt ist dank guten Wirtschaftens in den vergangenen Jahrzehnten immer noch schuldenfrei und verfügt über Rücklagen von etwa 90 Millionen Euro. „Aber die sind eigentlich für notwendige Investitionen gedacht und nicht dafür, Löcher im Haushalt zu stopfen“, sagte der Kornwestheimer Oberbürgermeister Nico Lauxmann am Dienstag gegenüber der Presse.