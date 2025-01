Nach Gewalttat von Aschaffenburg: Scholz sieht Vollzugsdefizite bei bayerischen Behörden

1 Bundeskanzler Olaf Scholz wirft den bayrischen Behörden Versäumnisse vor (Symbolbild). Foto: dpa/Kay Nietfeld

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den bayerischen Behörden nach der Messerattacke von Aschaffenburg Versäumnisse vorgeworfen. Gleichzeitig lobte er die Migrationspolitik der Bundesregierung.











Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den bayerischen Behörden nach der Messerattacke von Aschaffenburg Versäumnisse vorgeworfen. „Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden“, sagte er am Donnerstag am Rande eines Wahlkampftermins in Erfurt. Die Vollzugsdefizite seien „ein großes Problem“. Es müsse jetzt darüber diskutiert und dafür gesorgt werden, „dass sich die Sachen ändern“.