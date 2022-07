1 Der Täter wurde per Hubschrauber gesucht. Foto: SDMG/Boehmler

Ein Mann wurde am Donnerstagabend in Esslingen-Brühl angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.















In Esslingen-Brühl ist am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr ein Mann durch einen Angriff schwer verletzt worden. Der Täter floh anschließend und wurde unter anderem per Hubschrauber gesucht. Am Freitag gegen 8.30 Uhr konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen auf Nachfrage mitteilte. Zur Tatwaffe macht die Polizei indes weiterhin keine Angaben.

Ermittlungen dauern an

Das Opfer musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Weshalb es zu dem Angriff gekommen ist, bleibt weiterhin unklar.

Außer der Polizei und dem Rettungsdienst war am Donnerstagabend auch ein Hubschrauber zur Fahndung im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Informationen in Kürze.